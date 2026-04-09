Autarquia da Ribeira Brava aprova contas de 2025

O Município da Ribeira Brava aprovou esta quinta-feira, em reunião de câmara, os resultados financeiros relativos ao ano de 2025, revelando “solidez financeira e uma gestão marcada pelo equilíbrio, sustentabilidade e reforço do investimento público”, refere nota remetida à imprensa.

Os números mostram que a Câmara Municipal conseguiu arrecadar 14,43 milhões de euros em receitas (sem o saldo de gerência), um aumento de quase 8% face ao ano anterior.

“Ainda que a maior parte das receitas provenham das transferências da administração central, que representam um total de 53%, este crescimento deveu-se, em grande parte, ao aumento das receitas próprias (como o IMI, o IMT, IUC e Taxas e Penalidades e vendas de bens e serviços), que subiram cerca de um milhão de euros e que representam um aumento de 24% face ao período homólogo.” CMRB

A par do aumento das receitas, a autarquia também investiu mais, tendo a execução da despesa atingido os 14,65 milhões de euros. O investimento em obras e projetos estruturantes subiu 45%, atingindo os 6 milhões de euros, explica em comunicado. Este valor, acrescenta, foi aplicado em melhorias no concelho e na resposta direta às necessidades da população.

“É disto exemplo o valor das transferências correntes do apoio ao associativismo que é visto como uma estratégia necessária para acompanhar o crescimento do concelho. Os números indicam ainda que o resultado líquido subiu de 75 mil euros (em 2024) para 1,66 milhões de euros, garantindo uma almofada financeira confortável”, lê-se.

A autarquia diz ter voltado a encerrar o ano sem dívidas a fornecedores, algo que já acontece desde 2020, com prazo médio de pagamento de um dia, e apresenta uma capacidade de endividamento na ordem dos 4 milhões de euros para futuros investimentos ou emergências.

Os resultados confirmam, entende o executivo municipal, uma gestão financeira responsável, assente no crescimento das receitas próprias, no controlo dos encargos e no reforço do investimento público. Estes fatores posicionam o Município da Ribeira Brava numa trajetória consistente de desenvolvimento sustentável e de criação de valor para a população.

O presidente da Câmara Municipal, Jorge Santos, refere que os resultados são fruto de uma gestão rigorosa.

“Temos as contas em dia, o que nos permite governar com folga e focar no que realmente importa: investir no desenvolvimento local e ajudar a nossa população, (...) e manter a Ribeira Brava no caminho do crescimento sustentável”. Jorge Santos

Nesta reunião foi ainda aprovada a atribuição de prémios de mérito escolar a seis alunos do ensino superior que obtiveram média igual ou superior a 18 valores no ano letivo 2024/2025, num investimento camarário de 1.500 euros que premeia o empenho e a dedicação dos jovens ribeira-bravenses na sua formação académica, conclui a nota informativa.