Ribeira Brava recria a cabotagem e convida população a participar como figurante

A Câmara Municipal da Ribeira Brava volta a promover uma autêntica 'viagem no tempo' já no próximo dia 25 de Abril, através da recriação da Cabotagem. Este evento vai marcar o arranque da Semana da Cultura 2026, com início marcado para as 10 horas, "numa iniciativa que já se tornou referência da identidade local".

"Situada historicamente em 1908, a acção recria o antigo transporte marítimo de passageiros e mercadorias. O cenário inicial será a praia da Ribeira Brava, onde o desembarque dará o mote para as primeiras trocas comerciais. Daí, o cortejo seguirá para a nova praça, transformando-a num mercado do início do século XX, onde ganharão vida profissões de outrora como leiteiros, barbeiros, bordadeiras e curandeiras", explica nota à imprensa.

É para este evento que a autarquia apela à participação da população, para que se tornem figurantes, entrando no espírito das vivências da época e participando activamente através da encenação de um ofício. Os interessados devem inscrever-se na Câmara Municipal da Ribeira Brava, através do contacto 291 952548, e garantir presença no ensaio geral que decorrerá no dia 23, com concentração às 10 horas, na frente-mar da vila, junto ao Busto do Visconde.

"Participam nesta actividade alunos das Escolas Básicas do Campanário e da Tabua, Escola Padre Manuel Álvares, Universidade Sénior, Casas do Povo da Serra de Água e do Campanário, Centro Comunitário do Lugar da Serra e Lar da Santíssima Trindade. Destaque para a participação do Teatro Bolo do Caco e do Grupo teatral ‘As Cuspideiras’", indica.

Numa organização da autarquia ribeira-bravense, em parceria com o Museu Etnográfico da Madeira e a Secretaria Regional da Economia, Mar e Pescas, "o evento sublinha a importância histórica do concelho, numa época em que a cabotagem era o motor das comunicações da ilha e a Ribeira Brava destacava-se como porto estratégico para o comércio entre a Costa Norte e a Costa Sul da Madeira".