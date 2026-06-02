Céu pouco nublado esta quarta-feira
Saiba como vai estar o tempo hoje
O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira, 3 de Junho, vento fraco a moderado (até 30 km/h) de norte/nordeste, por vezes forte (até 45 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, e nas terras altas, onde terá rajadas até 70 km/h.
No Funchal o céu vai apresentar-se geralmente pouco nublado e o vento soprará fraco (inferior a 15 km/h).
Na ilha da Madeira os termómetro vão oscilar entre os 18 e os 26ºC e no Porto Santo entre os 17 e os 22ºC.
Relativamente ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de norte/noroeste com 1,5 a 2 metros e na costa sul do quadrante sul 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 19/20ºC.