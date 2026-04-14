Ribeira Brava isenta taxas de queimadas para reforçar prevenção de incêndios

A Câmara Municipal da Ribeira Brava vai isentar o pagamento de taxas de licenciamento de fogueiras ou queimadas em todo o concelho. Esta decisão foi tomada na passada reunião de Câmara e visa incentivar a comunicação e a legalização destas práticas, bem como manter a segurança colectiva.

"Tendo em conta as características rurais do Município, a gestão de sobrantes agrícolas e florestais é uma constante no dia-a-dia da população, pelo que a decisão do Executivo Municipal pretende incentivar à realização de queimadas autorizadas e promover a adopção de atitudes responsáveis", explica uma nota enviada à imprensa.

A autarquia afirma que a prevenção de incêndios rurais exige uma actuação próxima, pedagógica e facilitadora junto dos munícipes. "Ao isentarmos estas taxas, estamos a incentivar o cumprimento das regras e a garantir que estas práticas são devidamente comunicadas e ocorrem com controlo, segurança e enquadramento legal", indica.

Por esse motivo, não é preciso pagar taxas, mas continua a ser necessário obter a licença, sendo que a isenção está em vigor até nova deliberação do executivo municipal.