Condução perigosa e fuga após acidente gera alerta no Caniço

Uma publicação que está a circular nas redes sociais dá conta de um episódio de condução perigosa seguido de fuga, ocorrido na noite de ontem na Rua da Autonomia, no Caniço.

Segundo o relato partilhado ao DIÁRIO, um veículo circulava a velocidade elevada naquela artéria quando terá tentado entrar no Impasse da Autonomia, acabando por embater com violência contra um muro. De acordo com a mesma fonte, o condutor ainda terá efectuado marcha-atrás, embatendo novamente antes de conseguir inverter o sentido de marcha e abandonar o local a alta velocidade.

Ao DIÁRIO, o autor da publicação — que preferiu não ser identificado — referiu que o comportamento do condutor era “errático”, admitindo a possibilidade de estar sob o efeito de álcool ou outras substâncias. Acrescenta ainda que, após os embates, o condutor acabou por fugir na direcção oposta à que inicialmente pretendia seguir.

O mesmo indica que o incidente poderia ter tido consequências mais graves, sublinhando que “foi um milagre” não se encontrarem peões na via naquele momento.

O DIÁRIO questionou a PSP sobre esta ocorrência, aguardando esclarecimentos por parte da autoridade.