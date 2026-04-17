Choque em cadeia provoca um ferido grave na Rua 5 de Outubro

Um choque em cadeia envolvendo pelo menos quatro viaturas provocou, há instantes, um ferido grave na Rua 5 de Outubro, no Funchal.

Segundo foi possível apurar, a vítima mais afectada será um motociclista, cuja idade não foi ainda possível aferir. No local encontram-se meios da Cruz Vermelha Portuguesa, da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e da PSP, que estão a prestar assistência e a garantir a segurança da ocorrência.

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O acidente está a causar grande aparato naquela zona, condicionando a circulação. As circunstâncias do acidente não são, para já, conhecidas.