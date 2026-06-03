Lapas de luxo O molusco fresco da Madeira ainda não chegou às grandes superfícies comerciais, mas o preço do produto congelado dos Açores, fornecido pela Ilhapeixe, disparou já para os 37 euros ao quilo. Empresa diz que é a lei da oferta e da procura. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 3 de Junho.

O destaque fotográfico desta primeira página diz respeito à notícia Atingida 80% da quota de atum O patudo só deve durar até meados deste mês. Preço de venda desilude armadores. Avaria no entreposto da lota atrasa descarga de pescado.

Outros destaques:

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