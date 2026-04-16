Mulher encontrada morta em residência na Camacha

Uma mulher, de 74 anos, foi encontrada morta, há instantes, numa residência na Rua dos Vimieiros, na Camacha.

O alerta foi dado pelo Serviço Regional de Protecção Civil aos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz que inicialmente foram accionados para uma abertura de porta. Contudo, encontraram a vítima já cadáver no interior da habitação.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) também se encontra no local a tomar conta da ocorrência.