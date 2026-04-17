Viseu vence e ‘impede’ o Marítimo de ser campeão com o Torreense
O Académico de Viseu venceu o Feirense, 3-0, no jogo de abertura da 30.ª jornada da II Liga. O triunfo dos viseenses ‘impede’ desde logo que o Marítimo conquiste o título nesta jornada. Para que isso fosse uma realidade, o Académico de Viseu teria que perder e o Marítimo vencer o Torreense, encontro agendado para amanhã, 18h00, em Torres Vedras. Contudo, caso conquiste os três pontos, a equipa verde-rubra garante a subida à I Liga. O empate também poderá dar a subida desde que o União Leiria, joga em casa com o Penafiel, não vença.