Autoridade de Saúde confirma toxinfecção alimentar na creche Auxílio Maternal

A Autoridade Regional de Saúde confirmou, esta tarde, através de um comunicado, que está a acompanhar "uma toxicção alimentar colectiva" na creche Auxílio Maternal, localizada no Funchal.

De acordo com a notícia avançada pelo DIÁRIO durante o dia de hoje, foram identificadas treze crianças afectadas, até ao momento, das quais nove recorreram ao Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Segundo a nota, todas estas crianças apresentaram sintomas "de menor gravidade" e, após a avaliação e observação clínica, já tiveram alta hospitalar.

Alegada intoxicação alimentar na creche Auxílio Maternal afecta 13 crianças Presidente da direcção da creche garante que a situação está a ser monitorizada pelas autoridades de saúde

A Autoridade de Saúde Regional refere que, após a confirmação do surto, foi imediatamente desencadeado um processo de investigação, que inclui a contagem de casos, a procura activa de novas situações e o contacto com a instituição para implementação de medidas de controlo e prevenção.

A investigação epidemiológica preliminar, conduzida por estas entidades, aponta para uma toxinfecção alimentar circunscrita à valência de creche, sem envolvimento do Jardim de Infância. Os dados recolhidos até ao momento sugerem que a origem poderá estar associada a uma contaminação pontual de um alimento ou "género alimentício".

A situação continua sob monitorização, aguardando-se os resultados das análises às amostras biológicas e alimentares recolhidas.

As autoridades de saúde recomendam aos pais que, perante o aparecimento de sintomas como vómitos ou diarreia, procurem assistência médica. O acompanhamento à instituição, com vista ao rápido restabelecimento da normalidade, mantém-se.