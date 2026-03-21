Martim Nicola conquista prata no Campeonato Nacional de Sub-23

O judoca Martim Nicola conquistou a medalha de prata no Campeonato Nacional de Sub-23, na categoria -60kg., que decorreu este sábado, em Viseu. O atleta do Clube Naval do Funchal voltou à competição em grande nível, conquistando mais uma medalha em Campeonatos Nacionais.

"Martim perdeu apenas na final, em ponto de ouro, num combate muito equilibrado e decidido nos detalhes. Apesar de ainda ser atleta do escalão júnior, conseguiu alcançar um excelente 2.º lugar na competição, demonstrando grande determinação, superação e qualidade competitiva", indica nota enviada à imprensa.

O clube afirma que "este resultado confirma o seu regresso em força e evidência o trabalho desenvolvido pelo atleta e equipa técnica do clube, deixando boas perspectivas para as próximas provas".