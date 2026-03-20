Chuva, vento, frio e até neve

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira, 20 de Março, céu geralmente muito nublado, aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoadas, em especial na vertente sul e nas terras altas da ilha da Madeira, possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira até ao início da manhã, apesar de uma subida da temperatura.



O vento deverá soprar moderado a forte (30 a 45 km/h) de sul/sudoeste, com rajadas até 80 km/h durante a madrugada. Nas terras altas, vento forte a muito forte (45 a 60 km/h), com rajadas até 110 km/h, diminuindo para moderado a forte (30 a 45 km/h) a partir da madrugada, com rajadas até 80 km/h.

As temperaturas vão variar entre os 13 e os 19 ºC no Funchal e os 14 e 19 ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de noroeste com 4 a 5 metros, diminuindo gradualmente 2,5 a 3 metros a partir da manhã na costa norte. Já para a costa sul, ondas de oeste/sudoeste com 3 a 4 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 3 metros a partir da manhã.

O serviço nacional meteorológico colocou a costa norte, a costa sul, as regiões montanhosas e o Porto Santo sob diversos avisos meteorológicos para agitação marítima, vento, precipitação e até neve. O IPMA alerta para ondas de noroeste com 4 a 5 metros na costa sul, na costa sul e no Porto Santo, apontando para rajadas de vento até 85 km/h. A precipitação será por vezes forte e acompanhada de trovoadas. Nas regiões montanhosas, além disso, está previsto queda de neve acima de 1200/1400 metros de altitude, com acumulação até 10 cm acima de 1500 metros, com acumulação e possível formação de gelo.

A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 17 e os 18 ºC.