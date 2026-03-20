Tornado provoca estragos no Porto Santo

O Porto Santo foi atingido, ao final da tarde desta sexta-feira, por um fenómeno atmosférico intenso com muita chuva e vento, e que também poderá ser descrito como um tornado, que causou diversos estragos em alguns pontos da ilha.

Por volta das 19 horas, várias zonas foram fustigadas por ventos muito fortes e remoinhos de grande intensidade, que provocaram danos significativos em infra-estruturas e espaços públicos.

No Hotel Navigator Columbus, onde decorria a apresentação de um evento, o vento surpreendeu os presentes, derrubando cadeiras e partindo vidraças de grandes dimensões. Foram ainda registados danos em janelas de vários quartos da unidade hoteleira.

Também o complexo de ténis da ilha foi afectado, sobretudo os campos de padel, que sofreram estragos devido à força do vento.

Além disso, várias árvores foram arrancadas ou arrastadas, tendo-se registado igualmente danos em telhados de algumas escolas nas imediações do Hotel Porto Santo & Spa.

O episódio causou momentos de susto e apreensão entre residentes e turistas e mobilizou diversos operacionais para o terreno no apoio à população e para a limpeza dos estragos provocados.

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Contactado pelo DIÁRIO, o delegado regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera referiu que os radares meteorológicos não registaram qualquer situação invulgar ao nível do vento. No entanto, Ricardo Tavares salientou que os níveis de precipitação foram “quase de aviso laranja”.

"Ocorreu, de facto, precipitação muito forte durante cerca de 10 minutos, quase suficiente para um aviso laranja. Às 19 horas caíram nove milímetros e, às 19h10, mais 10 milímetros, ou seja, um total de 19 milímetros em 10 minutos", afirmou.

Em relação ao vento, o responsável explicou que não há registo de vento forte na área abrangida pelo radar, mas isso não significa que não possa ter ocorrido um tornado, apenas que não aconteceu no local da estação. "Por vezes, são fenómenos muito localizados", frisou.