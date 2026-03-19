Estados do sul europeu preocupados com navio russo à deriva no Mediterrâneo

Cinco Estados do sul europeu estão à procura de uma solução para uma embarcação russa não tripulada que está à deriva no Mediterrâneo, com a Comissão Europeia a avisar que representa uma ameaça ambiental.

O governo de Madrid confirmou ontem a existência de uma carta conjunta dirigida à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a avisar que a embarcação coloca "um risco iminente e sério" de um desastre ecológico e a requerer a ativação do mecanismo comunitário de proteção civil.

O documento foi assinado pelos líderes de Chipre, Espanha, Grécia, Itália e Malta.

O 'Arctic Metagaz' pertence à designada "esquadra fantasma" russa que transporta combustíveis fósseis sujeitos a sanções.

A embarcação, que transporta gás líquido, sofreu um impacto forte, devido a um eventual ataque de drone, ocorrido próximo de águas maltesas no início deste mês.

No início de março, a Federação Russa alegou que um ataque com drones ucranianos tinha atingido um dos seus navios que transportava gas natural, nas costas líbias.

Os líderes defenderam uma resposta coordenada ao nível comunitário para que se mobilizem recursos rapidamente, mencionando as condições e a carga do navio como preocupações centrais.

"As condições precárias do navio, combinadas com a especificidade da carga, aumenta o risco sério e iminente de um grande desastre ecológico no centro do espaço marítimo da União", escreveram na carta.

Todos os tripulantes sobreviveram, mas a embarcação, que transporta gás e outros combustíveis, está à deriva sem tripulantes e com uma carga explosiva.

Os autores da carta tencionam levar o assunto à próxima reunião do Conselho Europeu, prevista para esta semana.