Aluno de Santa Cruz conquista 1.º lugar nos Jogos Matemáticos a nível nacional

O talento e a dedicação do aluno Artem da EB1/PE/Creche de Santa Cruz destacaram-se na competição nacional dos Jogos Matemáticos, conquistando o 1.º lugar na modalidade Dominório.

O Jogo Dominório desafia os participantes a aplicar raciocínio lógico, estratégia e atenção aos detalhes, combinando matemática e habilidade mental de forma divertida e competitiva.

"A vitória do aluno reflecte, não apenas seu talento individual, mas também o apoio e incentivo oferecidos pela nossa escola, no Clube Desafiar a Mente, que promove o pensamento crítico e da criatividade matemática", refere a instituição de ensino.

A direcção e toda a comunidade educativa felicitam assim o aluno pelo seu desempenho excepcional, que serve de inspiração para todos os colegas. "Este resultado reforça a importância dos Jogos Matemáticos como uma ferramenta para motivar os alunos a valorizar o estudo da Matemática", destaca.

O reconhecimento da escola estende-se à professora Teresa Santos, responsável pelo acompanhamento e treino de Artem nas horas que antecederam o campeonato, bem como pelo apoio contínuo ao longo de todo o processo. A EB1/PE/Creche de Santa Cruz agradece ainda a colaboração da encarregada de educação e de todos os que contribuíram para esta conquista.