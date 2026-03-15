Marítimo conquista importante vitória diante a União de Leiria

O Marítimo venceu, esta tarde, por 2-1, no reduto da União de Leiria, em partida da 26.ª jornada da II Liga.

Com o apoio de 1.017 adeptos maritimistas nas bancadas do Estádio de Alverca, casa emprestada da União de Leiria, o Marítimo entrou bem na partida e inaugurou o marcador aos 24 minutos. Martín Tejón cruzou para a zona da marca dos onze metros e Butzke elevou-se mais alto do que a defensiva leiriense, desviando de cabeça para o primeiro golo do encontro.

A vantagem, porém, durou pouco. Sete minutos depois, a formação da União de Leiria restabeleceu a igualdade. Na sequência de uma carambola dentro da grande área, Pablo Fernández tentou o remate e a bola acabou por sobrar para Zé Pedro, que, ao segundo poste, apenas teve de encostar para o fundo das redes.

Adeptos do Marítimo em peso em Alverca para jogo contra União de Leiria Os adeptos do Marítimo marcaram presença em força em Alverca para apoiar a equipa no jogo frente à União de Leiria, que se inicia às 14 horas, no Estádio do FC Alverca.

Ainda antes do intervalo, os verde-rubros voltaram a colocar-se em vantagem. Aos 42 minutos, Simo desperdiçou uma grande penalidade, mas não falhou na recarga, aparecendo junto à linha de golo para empurrar de pé direito e devolver a vantagem aos madeirenses. O golo acabaria por ser o último da partida, garantindo este importante triunfo para as aspirações dos maritimistas.

Com este resultado, o Marítimo soma 53 pontos e mantém a liderança da classificação geral. Na próxima jornada, agendada para 21 de Março, o conjunto insular recebe, às 15h30, nos Barreiros, a Oliveirense.

Confira os golos desta partida:

0-1 Marítimo (Butzke, 24')

1-1 União de Leiria (João Pedro, 31')

1-2 Marítimo (Simo, 42')