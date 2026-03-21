CNF em destaque no Campeonato Nacional de Juvenis em Coimbra

O Clube Naval do Funchal informa que está a marcar presença no Campeonato Nacional de Juvenis, que decorre entre os dias 20 e 22 de Março, em Coimbra, com uma comitiva composta por 12 atletas, acompanhados pelos técnicos João Pedro Vieira e Filipe Fraga.

No primeiro dia de competição, o grande destaque vai para Lourenço Lúcio, que se sagrou campeão nacional nos 400 metros estilos, com o tempo de 5:05.15.

Também em evidência estiveram Tomás Gonçalves, que alcançou o 4.º lugar nos 50 metros bruços, com 31.69, e David Rodrigues, que terminou na 5.ª posição nos 100 metros costas, com o tempo de 1:04.56, ambos muito próximos do pódio.

Destaque ainda para a estafeta masculina de 4x200 metros livres, composta por Pedro Abreu, David Rodrigues, Lourenço Lúcio e Alexandre Silva, que alcançou um excelente 4.º lugar com o tempo de 8:53.00, ficando também à porta das medalhas.

Nos restantes resultados do dia, Vera Jesus foi 7.ª classificada nos 50 metros livres (28.88), enquanto Rafaela Costa terminou na 13.ª posição nos 50 metros bruços (37.91). Também no 13.º lugar ficou Mateus Garanito, nos 50 metros livres, com 26.04.

Pedro Abreu alcançou o 14.º lugar nos 50 metros livres (26.88), Matilde Pereira foi 15.ª classificada nos 50 metros bruços (38.46) e Madalena Brito terminou na 18.ª posição nos 100 metros costas (1:13.52). Já Samuel Silva classificou-se na 31.ª posição nos 50 metros livres, com o tempo de 26.79.