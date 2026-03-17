Assembleia dos Açores congratula Nuno Bettencourt pela conquista de Grammy

A Assembleia Legislativa dos Açores aprovou hoje quatro votos de congratulação ao guitarrista Nuno Bettencourt pela conquista de um Grammy na categoria de Melhor Atuação Rock pela participação em "Changes (Live from Villa Park)".

Os votos, apresentados por PSD, PS, Chega e CDS-PP, foram todos aprovados por unanimidade durante o plenário do parlamento açoriano, que decorre na Horta.

Em nome do PSD/Açores, a deputada Nídia Inácio enalteceu o percurso do guitarrista açoriano, que disse ser "inspirador para as novas gerações de músicos" e um "motivo de orgulho para Portugal e os Açores".

"Os Açores congratulam-se com o percurso de Nuno Bettencourt, celebrando a cada nota uma renovada abertura ao mundo", afirmou.

Já o socialista Marco Martins considerou que a atuação vencedora do Grammy "reflete a mestria técnica e expressiva" do guitarrista natural da ilha Terceira.

"Esta distinção anunciada na última edição dos prémios Grammy constitui um momento histórico para a música portuguesa e um motivo de especial orgulho para os Açores, em particular para o concelho da Praia da Vitória, terra natal daquele que é reconhecido mundialmente como um dos mais talentosos guitarristas da sua geração", afirmou o deputado do PS.

Fernando Dias (Chega) saudou o "percurso artístico de excelência" do músico marcado pela "criatividade e capacidade interpretativa".

"Esta conquista de Nuno Bettencourt constituiu um justo reconhecimento do talento e do percurso de um músico açoriano que, partindo de uma realidade insular, alcançou reconhecimento global sem nunca perder a ligação às suas origens", reforçou.

Por sua vez, o deputado do CDS-PP Pedro Pinto considerou a carreira de Nuno Bettencourt um "motivo legítimo de orgulho coletivo" para a região e o país.

"Este reconhecimento consagra um percurso artístico excecional, marcado por um talento singular, pela inovação e por uma extraordinária competência técnica, qualidades que permitiram a Nuno Bettencourt afirmar-se ao longo das últimas décadas como um dos mais respeitados guitarristas", assinalou o democrata-cristão.

O guitarrista português Nuno Bettencourt foi um dos vencedores da noite dos prémios Grammy, que decorreu a 02 de fevereiro em Los Angeles, ao ser distinguido na categoria de Melhor Atuação Rock pela participação em "Changes (Live from Villa Park)".

A gravação premiada da canção clássica dos Black Sabbath foi feita em julho de 2025, no Reino Unido, durante o concerto de despedida do cantor britânico Ozzy Osbourne. Bettencourt tocou com o cantor Yungblud, o baixista Frank Bello, o teclista Adam Wakeman e o baterista II.

Os vencedores subiram ao palco dos Grammy juntamente com Sharon Osbourne, viúva de Ozzy Osbourne, que estava visivelmente emocionada com a vitória. Yungblud fez o discurso de aceitação e Nuno Bettencourt falou mais tarde aos jornalistas, na sala de entrevistas aos vencedores.

O português falou da ascensão da Inteligência Artificial e disse aos músicos aspirantes que não se preocupem com isso, porque nada pode substituir a magia das atuações ao vivo.