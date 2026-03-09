Martim Nicola representa Federação de Judo na Taça da Europa em Portimão

O atleta Martim Nicola, do Clube Naval do Funchal, "foi convocado pela Federação Portuguesa de Judo para participar na Taça da Europa de Juniores, que se realizou em Portimão, representando assim Portugal nesta importante competição internacional", informa o clube.

Nesta prova, "que reuniu alguns dos melhores judocas jovens a nível europeu, Martim Nicola entrou em acção com as cores da selecção nacional, demonstrando uma prestação positiva ao longo da competição", afirma.

Quanto a classificação, "o atleta terminou a prova no 9.º lugar, após vencer um combate frente a um adversário do Canadá. Posteriormente, foi derrotado por atletas de Itália e de Israel, em combates bastante disputados", garante o CNF.

Além da participação deste atleta, "o Clube Naval do Funchal esteve também representado na equipa de arbitragem, com César Nicola a desempenhar funções como árbitro durante a competição", acrescenta. "Esta participação internacional representa mais uma experiência importante no percurso desportivo de Martim Nicola, contribuindo para o seu crescimento competitivo".