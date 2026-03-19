Carro despista-se e destrói semáforo em São Martinho

Um carro de alta cilindrada despistou-se esta manhã após o Túnel de São Martinho, no sentido descendente.

Não sabemos qual a razão para o despiste acontecer, mas o facto do piso estar molhado da chuva pode ter contribuído para o desfecho que se vê na foto.

A consequência maior foi a destruição de um semáforo e da parte frontal da viatura.