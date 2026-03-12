Nélio Batista convocado para os sub-17 de Portugal

Nélio Batista volta a merecer a confiança do seleccionador José Lima, tendo sido chamado para a selecção nacional de sub-17. O talentoso médio do Marítimo, de 17 anos, integra agora o lote de jogadores que irá disputar esta importante fase de apuramento, a decorrer na região de Úmbria, em Itália, para o Campeonato da Europa de sub-17.

Durante esta etapa de qualificação, Portugal terá pela frente três encontros decisivos. A Equipa das Quinas defronta a Seleção Nacional de Itália no dia 25 de Março, seguindo-se os jogos frente à Seleção Nacional da Roménia, a 28 de março, e à Seleção Nacional da Islândia, a 31 de março.