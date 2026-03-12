 DNOTICIAS.PT
Nélio Batista convocado para os sub-17 de Portugal

O médio do Marítimo integra a selecção que vai disputar a fase de qualificação para o Campeonato da Europa

Nélio Batista volta a merecer a confiança do seleccionador  José Lima, tendo sido chamado para a selecção nacional de sub-17. O talentoso médio do Marítimo, de  17 anos,  integra agora  o lote de jogadores que irá disputar esta importante fase de apuramento, a decorrer na região de Úmbria, em Itália, para o Campeonato da Europa de sub-17. 

Durante esta etapa de qualificação, Portugal terá pela frente três encontros decisivos. A Equipa das Quinas defronta a Seleção Nacional de Itália  no dia 25 de Março, seguindo-se os jogos frente à Seleção Nacional da Roménia, a 28 de março, e à Seleção Nacional da Islândia, a 31 de março.

