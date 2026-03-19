PSP retoma buscas por turista desaparecido no Ribeiro Frio

As buscas pelo turista desaparecido na zona do Ribeiro Frio, em Santana, são retomadas esta tarde, após terem sido suspensas durante a madrugada devido às condições meteorológicas adversas que afectam a Região, consequência da passagem da depressão Therese.

Em declarações ao DIÁRIO, o porta-voz da PSP, Tiago Miranda, adiantou que também está a ser considerado um reforço dos meios e operacionais. "Para já, temos equipas no terreno e estamos a mobilizar a Brigada de Busca e Salvamento. Estamos também a avaliar a eventual activação de binómios cinotécnicos e o recurso a drones para apoio às operações", explicou.

"Tudo indica que o cidadão se encontre ainda na área do percurso, pelo que as diligências estão a ser realizadas ao longo da levada, principalmente na zona do Ribeiro Frio, junto aos Balcões", esclareceu.

Brigada de Busca e Resgate em Montanha activada para o Ribeiro Frio A Brigada de Busca e Resgate em Montanha da PSP foi activada, já depois de cair a noite, para o Ribeiro Frio, na sequência do desaparecimento de um cidadão estrangeiro que estaria integrado num grupo, enquanto percorria um trilho naquela localidade da freguesia de São Roque do Faial.

O turista desaparecido é um cidadão croata, com cerca de 75 anos, que integrava um grupo da mesma nacionalidade, que realizou, durante o dia de ontem, o percurso da Vereda dos Balcões, um percurso pedestre classificado na freguesia de São Roque do Faial, no concelho Santana.

"É um percurso acessível, e trata-se de um grupo que, apesar da idade, está habituado a este tipo de caminhadas. O grupo realizou o percurso normalmente, mas, no regresso, o indivíduo desapareceu ou afastou-se sem que os restantes se apercebessem", afirmou, explicando que o alerta não foi dado ao final da tarde, mas sim pela hora de almoço.

"Quando o grupo se começou a reagrupar, sendo um grupo relativamente grande, com cerca de 45 a 50 pessoas, perceberam que faltava um dos elementos. Tentaram localizá-lo e, posteriormente, contactaram as autoridades".

Até ao momento, não foi possível estabelecer contacto com o cidadão por telemóvel, e não há indicações de que tenha regressado ao hotel ou saído da zona.