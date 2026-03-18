IPMA alerta para prolongamento de efeitos da depressão Therese até segunda-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertou, esta tarde, para o prolongamento dos efeitos da depressão Therese até à próxima segunda-feira, 23 de Março.

Em comunicado, aquele organismo dá conta que "a depressão Therese irá ter um deslocamento lento para sul, continuando a afectar o estado do tempo até segunda-feira, dia 23", salientando que "a precipitação será, por vezes forte, ocasionalmente acompanhada de trovoada, com maior impacto até dia 21 e o vento irá soprar temporariamente com rajadas fortes, em especial nos dias 19 e 20".

Além disso, é referida a descida da temperatura no dia de hoje, com variações até 8°C relativamente ao dia anterior, criando condições para a ocorrência de aguaceiros de neve acima de 1200 a 1400 metros de altitude, subindo gradualmente para os pontos mais altos da ilha da Madeira a partir da tarde de dia 19, tal como já havia sido apontado anteriormente.

"Nos dias seguintes, prevê-se que a temperatura suba gradualmente, aproximando-se dos valores normais para a época do ano. Ainda assim, a temperatura mínima no Areeiro não deverá ser superior a 4°C", acrescenta o IPMA.

Quanto à agitação marítima, irá manter-se forte, em especial nas costas Norte do arquipélago, "com ondas de Noroeste com 4 a 5 metros de altura significativa, aumentando temporariamente para 5 a 6 metros durante a noite e início da manhã de dia 19".

Para a parte Oeste da costa Sul da ilha da Madeira, o IPMA prevê-se, igualmente, "um aumento da agitação marítima, com ondas de sudoeste com 4 a 4,5 metros de altura significativa".

Estão emitidos avisos meteorológicos de nível amarelo para precipitação, queda de neve e rajada de vento, e de nível laramja para a agitação marítima, comforme já noticiado.