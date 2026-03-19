Turista desaparecido no Ribeiro Frio encontrado sem vida

Foi encontrado sem vida o turista croata que estava desaparecido, desde ontem, no Ribeiro Frio.

Elementos da Brigada de Busca, Salvamento, Socorro e Resgate em Montanha da Polícia de Segurança Pública (PSP) localizaram o homem, com cerca de 75 anos, que se havia perdido do grupo com quem realizava o percurso pedestre classificado da Vereda dos Balcões.

A confirmação deste desfecho foi dada ao DIÁRIO por Tiago Miranda. O porta-voz do Comando Regional da PSP indicou que o turista foi encontrado nas proximidades da levada, desconhecendo-se as circunstâncias que terão levado à sua morte.

O homem estrangeiro encontrava-se inserido num grupo com cerca de 50 pessoas, com o qual percorreu a Vereda dos Balcões no dia de ontem. Após visita ao miradouro sobranceiro ao vale da Fajã da Nogueira, no regresso ao ponto de partida, deram pela sua falta, tendo as autoridades sido alertadas para o sucedido por volta da hora do almoço.

Num primeiro momento foram mobilizados para o local dois agentes da Esquadra de Santana e só ao início da noite foi mobilizada a Brigada de Busca, Salvamento, Socorro e Resgate em Montanha da PSP, mas as condições meteorológicas e a noite levaram à suspensão das buscas já de madrugada, sendo as mesmas retomadas no dia de hoje.