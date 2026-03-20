Mateus Fernandes, Samu, Horta, Mora e Guedes nos convocados de Portugal

As chamadas de Mateus Fernandes, Samu Costa, Ricardo Horta, Rodrigo Mora e Gonçalo Guedes são as novidades nos convocados da seleção portuguesa de futebol para os particulares frente a México e Estados Unidos, hoje divulgados, com Ronaldo ausente.

Na última convocatória antes da divulgação dos eleitos para o Mundial2026, que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México, entre 11 de junho e 19 de julho, o selecionador chamou o estreante Mateus Fernandes, do West Ham, e fez regressar às opções o central Tomás Araújo, do Benfica, os médios Samu Costa, do Maiorca, e Rodrigo Mora, do FC Porto, e os avançados Ricardo Horta e Gonçalo Guedes.

Também de regresso está o lateral Nuno Mendes, que falhou a última convocatória devido a problemas físicos.

Portugal vai visitar o México, no dia 28 de março, e depois os Estados Unidos, em 31, em dois particulares que servem de preparação para a fase final do Mundial2026.

Ausente da lista de convocados está o capitão Cristiano Ronaldo, a contas com uma lesão muscular sofrida ao serviço dos sauditas do Al Nassr que o tem afastado dos relvados desde o final de fevereiro, estando indisponível para dar o seu contributo à seleção.

O recordista mundial de internacionalizações (226) e golos (143) não falhava uma convocatória por Portugal desde 2018, quando foi dispensado pelo na altura selecionador Fernando Santos na primeira fase de grupos da estreante Liga das Nações, para se adaptar ao seu novo clube, a Juventus.

O lateral direito dos turcos do Fenerbahçe Nelson Semedo e o central Rúben Dias, do Manchester City, habituais presenças nas opções do espanhol Roberto Martínez, também estão ausentes das escolhas devido a lesão.

Em relação à última convocatória ficaram ainda de fora, por opção técnica, Bernardo Silva e Carlos Forbs, tal como João Palhinha, que também tem estado ausente das opções do Tottenham devido a lesão.

No Mundial2026, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão e a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrático do Congo, Jamaica e Nova Caledónia.

Lista de 27 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting) e José Sá (Wolverhampton, Ing).

- Defesas: Matheus Nunes (Manchester City, Ing), Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (Al Hilal, Ara), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra), Gonçalo Inácio (Sporting), António Silva (Benfica), Tomás Araújo (Benfica) e Renato Veiga (Villarreal, Esp).

- Médios: Rúben Neves (Al Hilal, Ara), João Neves (Paris Saint-Germain, Fra), Samu Costa (Maiorca, Esp), Mateus Fernandes (West Ham, Ing), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Pedro Gonçalves (Sporting) e Rodrigo Mora (FC Porto).

- Avançados: João Félix (Al Nassr, Ara), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus, Ita), Pedro Neto (Chelsea, Ing), Rafael Leão (AC Milan, Ita), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, Fra), Ricardo Horta (Sporting de Braga) e Gonçalo Guedes (Real Sociedad, Esp).