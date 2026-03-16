Madeira sob aviso amarelo para chuva e mar agitado

Já era expectável e agora confirma-se, o IPMA acaba ade lançar avisos amarelo para a chuva e o mar agitado que vigoram nas próximas 48 horas a partir de amanhã ao meio-dia.

Assim, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o arquipélago da Madeira estará sob aviso amarelo para a precipitação, com "aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada" entre as 12 horas e as 21h00 de terça-feira, 17 de Março.

Quanto ao aviso amarelo de agitação marítima, abrange tanto a costa Norte da ilha da Madeira como a ilha do Porto Santo, nomeadamente com "ondas de noroeste com 4 a 5 metros", como a costa Sul da Madeira, mais precisamente "na parte Oeste, ondas de Sudoeste com 4 a 4,5 metros", entre as 15 horas de quarta-feira, 18 de março, e as 07h00 de quinta-feira, 19 de Março.