Morreu antigo deputado madeirense Óscar Fernandes

A Assembleia Legislativa da Madeira emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do antigo deputado, Óscar Fernandes, destacando o seu contributo à vida política e à comunidade regional.

Na nota oficial, os deputados sublinham a perda sentida pela instituição e pela sociedade, reconhecendo o percurso de Óscar Fernandes e a dedicação com que desempenhou funções públicas ao longo da sua carreira.

"Antigo deputado ao Parlamento Madeirense, entre a 2ª e a 8ª legislatura, Óscar Fernandes pautou a sua acção pela defesa intransigente dos interesses da Região, autonomista convicto, sendo um dos deputados com maior número de anos consecutivos de actividade parlamentar no início do processo autonómico", pode ler-se na nota.

Além de deputado, Óscar Fernandes exerceu funções como vogal no Conselho de Administração da Assembleia Legislativa da Madeira.

A Assembleia salienta ainda o impacto da sua participação cívica e política, e expressa a solidariedade com os familiares e amigos neste momento de luto.

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, partilhou também uma mensagem de condolências nas redes sociais, recordando a personalidade de Óscar Fernandes.

“Hoje despeço-me de Óscar Fernandes, com uma profunda tristeza, mas também com gratidão pelo privilégio de o ter conhecido. Foi advogado, deputado na Assembleia Legislativa e alguém que viveu com intensidade tudo aquilo em que acreditava, da política à paixão pelos ralis”, escreveu.

O governante acrescentou que lembra “a sua determinação, a frontalidade e a forma genuína como se entregava às causas e às pessoas. Mais do que os cargos, fica a memória do homem, do amigo, da presença firme e leal”, e deixou à família e amigos as suas condolências.

Óscar Fernandes era reconhecido pelo seu percurso na política regional, pelo envolvimento activo nos órgãos legislativos e pelo contributo à comunidade, deixando um legado de serviço público, amizade e dedicação à Região Autónoma da Madeira.

Advogado de profissão e maritimista de coração, era um entusiasta de ralis, inclusivamente participando como copiloto em inúmeras provas e sendo comentador reconhecido de eventos do desporto motorizado.

O Club Sport Marítimo manifestou igualmente “o seu mais profundo pesar pelo falecimento de José Óscar Sousa Fernandes”, destacando o seu percurso de décadas ao serviço do clube, onde desempenhou vários cargos dirigentes, incluindo secretário e vice-presidente da Assembleia-Geral e vice-presidente da Direcção.

Óscar Fernandes era pai de Marco Fernandes, sócio e membro da direcção anterior.