Madeirenses vão deixar de adiantar dinheiro para viajar "nas próximas semanas"

Os madeirenses - e açorianos - vão deixar de adiantar dinheiro para viajar de avião entre o continente e as ilhas já nas próximas semanas. Muito antes do prazo inicial previsto para o Verão. O anúncio foi feito, esta manhã, pelo ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, que revelou ainda o fim imediato da obrigatoriedade de apresentar o recibo na plataforma do Subsídio Social de Mobilidade (SSM).

A promessa de que os residentes insulares vão pagar apenas o valor final da viagem, deixando de ter de suportar os elevados custos cobrados pelas companhias aéreas para depois pedir o reembolso ao Estado, vai avançar mais cedo do que o esperado. Na Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, Miguel Pinto Luz garantiu que a solução está muito próxima de ser aplicada.

Audição ao ministro decorre no hemiciclo. Captura ARTV

Foi compromisso do Governo que, até ao Verão - este Verão - apresentaríamos uma solução para que os açorianos e os madeirenses não necessitassem de adiantar a totalidade, ou sequer parte, do valor das suas viagens. Afirmo e reafirmo este compromisso e acrescento que estou convicto, e em condições de vos dizer, que conseguiremos antecipar estes prazos em muitas semanas. Miguel Pinto Luz

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Está assim encontrada a resposta definitiva a um problema que penaliza as famílias insulares há vários anos.

"Teremos a solução que nunca ninguém foi capaz de apresentar, mas somos nós que a apresentámos, porque era o compromisso que tínhamos: que um cidadão da Madeira e um cidadão dos Açores não vão ter de adiantar um único euro. Era esse o meu compromisso até ao Verão e hoje deixo aqui o compromisso de que será bastante mais cedo do que até ao Verão", acrescentou posteriormente.

Comprovativo de pagamento cai por terra

Miguel Pinto Luz anunciou também que o Governo da República decidiu desburocratizar o sistema actual de reembolsos - que tem sido alvo de intensas queixas devido aos constrangimentos informáticos. E, a partir de agora, os passageiros já não precisam de submeter o comprovativo de pagamento na plataforma digital do SSM.

"Vamos anular - a decisão já foi tomada - de retirar o pedido de recibo, que era algo que também estava a criar entropia", explicou Miguel Pinto Luz. O ministro recordou que esta exigência chegou a motivar uma grande petição pública e que o seu fim dá "resposta a uma das dificuldades mais reportadas pelos utilizadores".

O próprio governante com a pasta da mobilidade nacional admitiu que "nem tudo foi perfeito" após a introdução da plataforma de reembolsos, mas assegurou que o sistema está em constante melhoria.

Eu sempre que tiver de pedir desculpa peço. Eu evito pedir desculpa. Evito, evito, porque procuro não errar. Tento consubstanciar as minhas decisões, tento associar-me a pessoas com talento, com conhecimento, capazes de alicerçar bem essas decisões. E, portanto, em relação ao SSM, a plataforma - nem tudo foi perfeito - estamos a melhorar. Miguel Pinto Luz

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Eu sempre que tiver de pedir desculpa peço. Eu evito pedir desculpa. Evito, evito, porque procuro não errar. Tento consubstanciar as minhas decisões, tento associar-me a pessoas com talento, com conhecimento, capazes de alicerçar bem essas decisões. E, portanto, em relação ao SSM, a plataforma - nem tudo foi perfeito - estamos a melhorar.

“As regiões autónomas têm feito um trabalho absolutamente notável de mandar os erros da plataforma. Era desejável que não tivesse havido erro nenhum? Claro que sim, eu era o primeiro a desejar isso, mas infelizmente não foi assim”, sublinhou.

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Apesar das dores de crescimento, a plataforma do SSM já apresenta uma forte adesão. O governante revelou que existem quase 30 mil pessoas inscritas e que o Estado já reembolsou "cerca de 1,4 milhões de euros, correspondentes a aproximadamente 5 mil viagens".

Uma vez ultrapassados os erros de inserção de dados, os pagamentos estão a cair na conta bancária dos passageiros "em poucos dias".

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Estudo para o ferry concluído em Maio

Para lá da mobilidade aérea, a audição parlamentar serviu também para actualizar o dossiê da prometida ligação marítima entre a Madeira e o território continental. O regresso do barco de transporte de passageiros e viaturas (ferry) está dependente de um estudo de viabilidade encomendado pela tutela ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).

Miguel Pinto Luz assegurou que "o estudo está concluído no mês de Maio" e prometeu regressar à Assembleia da República nessa altura para debater e apresentar os resultados.