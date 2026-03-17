IPMA emite aviso amarelo para a queda de neve na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo devido à previsão de queda de neve nas regiões montanhosas da Madeira.

De acordo com o IPMA, o aviso vai vigorar durante 24 horas, entre as 9 horas do dia 18 de Março (quarta-feira) e as 9 horas do dia 19 de Março (quinta-feira), prevendo-se neve "acima dos 1.500 metros de altitude, com acumulação até 10 cm".

A instituição realça ainda que os possíveis impactos podem estar relacionados com perturbação na circulação rodoviária, "com vias condicionadas ou interditas"; "danos em estruturas ou árvores; e possíveis abastecimentos locais prejudicados".

Suspenso serviço de transporte para Pico do Areeiro A Horários do Funchal informa que, devido à previsão de condições meteorológicas adversas, o serviço de transporte para e no Pico do Areeiro estará suspenso até ao próximo dia 20 de Março, sexta-feira.

IPMA emite avisos amarelos devido a precipitação forte, trovoada e agitação marítima O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu esta terça-feira avisos amarelos para a Madeira devido a precipitação forte, trovoada e agitação marítima.

Já esta manhã, o IPMA também emitiu avisos amarelos para a Madeira devido a precipitação forte, trovoada e agitação marítima.

Entre as 12 e as 21 horas de hoje, 17 de Março, a Costa Norte, a Costa Sul, Porto Santo e as zonas montanhosas vão registar aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoada.