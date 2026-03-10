Fernando Ricardo: do fotojornalismo à fotografia artística

Para Fernando Ricardo, fotojornalista conhecido nacional e internacionalmente, a fotografia é o seu meio natural.

Da sua já extensa experiência profissional consta a de fotógrafo chefe em Portugal da Associated Press; bolseiro do Conselho da Europa em Fotojornalismo; Director de fotografia do grupo Edipresa/Impresa, com fotografias publicadas na imprensa nacional e internacional como o Herald Tribune; New York Times; Washington Post; Time; News Week, Stern; Der Spiegel; Paris Match; L´ Expresse; Figaro; Times of London; Sunday Times; Guardian; e El País, entre muitos outros.

Das foto-reportagens a preto e branco versando, por exemplo, cenários da guerra em África e Médio Oriente, mais de 20 viagens acompanhando o Papa João Paulo II, Jogos Olímpicos, Campeonatos de Futebol e Grandes Prémios de Fórmula 1 e o grande incêndio do Chiado, entre outros – que pudemos observar na sua exposição “Momentos”, na galeria Marca de Água no Funchal, no ano de 2020, passou para uma experiência nova: a fotografia Digital a Cores.

Nos últimos anos, Fernando Ricardo, transpõe a fotografia dos acontecimentos para uma linguagem artística marcadamente digital e um género novo: a fotografia de arquitectura.

Fachadas completas, ou apenas pormenores surpreendem quem viu esta redescoberta de cidades como Berlim, Nova York, Paris, Valência e Bilbau.

As imagens coloridas e muitas vezes distorcidas saltam à vista e convidam à contemplação dos seus públicos. Em cores quentes, ou cores frias, o fotógrafo—artista “redesenha” edifícios majestosos e impressionantes, fundindo-os numa linguagem harmoniosa, subtil e ousada.

As paredes desmaterializam-se aquando do trabalho fotográfico e o vidro espelha outros imóveis, agregando-os de forma quase emotiva em quadros geométricos.

É uma outra visão das cidades, uma visão única e singular de onde se destaca a abstração, o colorido, a montra-espelho que nos permite passar da informação pura para um imaginário artístico. Este último é a grande novidade dos trabalhos de Fernando Ricardo, que expôs este mesmo conjunto de obras no Museu Municipal de Tavira, durante mais de um ano devido à enorme afluência de público.

A primeira exposição de Fernando Ricardo no Funchal foi um sucesso de público. Importante e interessante foi, igualmente, a sua participação na divulgação feita na imprensa na rádio e na televisão que revelaram um verdadeiro comunicador.

Quem aceita o desafio de organizar na Madeira a sua mais recente exposição?