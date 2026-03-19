PSD Madeira apresenta voto de pesar pela morte de Óscar Fernandes

O Grupo Parlamentar do PSD Madeira apresentou, hoje, um voto de pesar pelo falecimento de José Óscar de Sousa Fernandes, antigo deputado à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, destacando o seu percurso político e contributo para a Autonomia.

Em comunicado, os sociais-democratas sublinham que Óscar Fernandes, licenciado em Direito e advogado de profissão, exerceu funções parlamentares de forma ininterrupta entre a II e a VII Legislatura, ao longo de mais de 26 anos.

O PSD considera que o antigo deputado “deixa a marca de uma geração que ajudou a construir as instituições autonómicas”, tendo contribuído para a consolidação da Autonomia regional.

A mesma nota recorda que, pelo seu percurso, José Óscar de Sousa Fernandes foi distinguido com a Insígnia Autonómica de Valor da Região Autónoma da Madeira.

No voto de pesar, o Grupo Parlamentar do PSD presta homenagem à sua memória e apresenta condolências à família, amigos e a todos os que com ele conviveram.

Esta iniciativa junta-se a outras manifestações de pesar já expressas por diferentes entidades regionais pelo falecimento de Óscar Fernandes, antigo deputado madeirense com um longo percurso na vida pública.