PSD Madeira apresenta voto de pesar pela morte de Óscar Fernandes
O Grupo Parlamentar do PSD Madeira apresentou, hoje, um voto de pesar pelo falecimento de José Óscar de Sousa Fernandes, antigo deputado à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, destacando o seu percurso político e contributo para a Autonomia.
Em comunicado, os sociais-democratas sublinham que Óscar Fernandes, licenciado em Direito e advogado de profissão, exerceu funções parlamentares de forma ininterrupta entre a II e a VII Legislatura, ao longo de mais de 26 anos.
O PSD considera que o antigo deputado “deixa a marca de uma geração que ajudou a construir as instituições autonómicas”, tendo contribuído para a consolidação da Autonomia regional.
A mesma nota recorda que, pelo seu percurso, José Óscar de Sousa Fernandes foi distinguido com a Insígnia Autonómica de Valor da Região Autónoma da Madeira.
No voto de pesar, o Grupo Parlamentar do PSD presta homenagem à sua memória e apresenta condolências à família, amigos e a todos os que com ele conviveram.
Esta iniciativa junta-se a outras manifestações de pesar já expressas por diferentes entidades regionais pelo falecimento de Óscar Fernandes, antigo deputado madeirense com um longo percurso na vida pública.
Morreu antigo deputado madeirense Óscar Fernandes
A Assembleia Legislativa da Madeira emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do antigo deputado, Óscar Fernandes, destacando o seu contributo à vida política e à comunidade regional.