Polícia Judiciária realiza buscas em três instituições públicas da Madeira

Inspectores da Polícia Judiciária realizaram buscas, ontem, nas instalações da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas e Instituto de Mobilidade e Transportes e, hoje, na Câmara Municipal de Santa Cruz.

Ao DIÁRIO, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas confirmou que, no dia de ontem, a Polícia Judiciária realizou diligências nas suas instalações, bem como no Instituto de Mobilidade e Transportes. Mais informou que “no decorrer das diligências foram prestados todos os esclarecimentos e informações solicitadas, em plena colaboração com as autoridades competentes, no estrito cumprimento da lei”.

Já a Câmara Municipal de Santa Cruz confirmou uma “investigação em curso da PJ na sequência de uma denúncia”. “A Câmara Municipal de Santa Cruz, através dos seus serviços, está a fornecer todas as informações requeridas, não havendo outra informação com relevo público a ser divulgada”, acrescentou a mesma entidade. Segundo o DIÁRIO apurou, nas buscas na autarquia foram apreendidos telemóveis pessoais.