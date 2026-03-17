Guardião do Marítimo recebe prémio pela quinta vez esta época

“Estou muito feliz. É sempre bom receber prémios individuais, mas, como tenho vindo a dizer, é fruto do trabalho colectivo. É por causa do trabalho de toda a equipa que tenho este prémio, e quero dedicá-lo e agradecer-lhes por isso”, afirmou o guarda-redes de 26 anos ao site da Liga Portugal. Refira-se que Samu arrecadou esta distinção pela quinta vez na presente época.

Durante o mês de Janeiro, Samu foi totalista nos quatro encontros realizados pelo actual líder da prova, registando apenas dois golos sofridos. Estatísticas que lhe valeram 31,11% dos votos dos treinadores principais da prova, ultrapassando a concorrência de Gonçalo Ribeiro (FC Porto B), com 14,07%, e de Lucas Paes (SCU Torreense), que recolheu 12,59% das preferências.