Aguaceiros, granizo, neve e trovoada previstos para esta quarta-feira

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira, 18 de Março, que o céu esteja geralmente muito nublado, com aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoadas.

Está prevista a queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira, descendo a cota para os 1200/1400 metros a partir do início da manhã. O IPMA emitiu, inclusive, um aviso amarelo devido à previsão e queda de neve nas regiões montanhosas.

O vento soprará moderado a forte (30 a 40 km/h) a predominar de oeste/noroeste, por vezes com rajadas até 70 km/h, soprando forte (40 a 55 km/h) nas terras altas, com rajadas até 90 km/h, em especial a partir da tarde. Antevista, ainda, a descida de temperatura.

As temperaturas na Madeira vão oscilar entre os 11 e os 16ºC e no Porto Santo entre os 9 e os 15ºC.

No Funchal o tempo não estará muito diferente. O céu estará geralmente muito nublado, com a previsão de aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoadas. O vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante oeste.

Relativamente ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de noroeste com 2 a 2,5 metros, aumentando

gradualmente para 4 a 5 metros e na costa sul do quadrante sul com 1 a 1,5 metros, aumentando gradualmente para 3,5 a 4,5 metros na parte oeste da ilha da Madeira. A temperatura da água do mar rondará os 17/18ºC.

Importa referir que a Região encontra-se sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, abrangendo tanto a costa Norte da ilha da Madeira como a ilha do Porto Santo, nomeadamente com "ondas de noroeste com 4 a 5 metros", como a costa Sul da Madeira, mais precisamente "na parte Oeste, ondas de Sudoeste com 4 a 4,5 metros", entre as 15 horas de quarta-feira, 18 de março, e as 07h00 de quinta-feira, 19 de Março.