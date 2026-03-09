Samu eleito Guarda-Redes do Mês pela quinta vez esta temporada

O guarda-redes Samu Silva, do CS Marítimo, foi eleito Guarda-Redes do Mês da Liga Portugal 2 Meu Super, pela quinta vez esta temporada.

"Durante o período em avaliação, o dono das redes do emblema verde-rubro, de 26 anos, foi totalista nos quatro encontros realizados pelo atual líder da prova, registando apenas dois golos sofridos", aponta nota da Liga Portugal.

Samu somou 31,11% dos votos dos treinadores principais da prova, ultrapassando a concorrência de Gonçalo Ribeiro (FC Porto B), com 14,07%, e de Lucas Paes (SCU Torreense) que recolheu 12,59% das preferências.