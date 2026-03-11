Samu Costa sonha com a seleção e partilhar balneário com Cristiano Ronaldo

O futebolista do Maiorca Samu Costa assumiu a sua ambição em integrar a convocatória de Portugal para o Mundial2026, juntamente com Cristiano Ronaldo, numa entrevista publicada hoje pela agência noticiosa EFE.

Samu Costa, que chegou ao futebol espanhol há quatro anos, proveniente do Sporting de Braga, afirmou ainda que não irá tirar férias a pensar no Mundial2026, no qual a seleção portuguesa fará a sua estreia em 17 de junho, em Houston.

"Estou pronto para jogar como médio defensivo ou médio ofensivo e, se for necessário, como avançado", assegura Samu Costa, de 25 anos, que se sente preparado para fazer parte de uma das seleções que ambicionam a conquista do título mundial.

Para Samu Costa, de 25 anos, poder partilhar o balneário com Cristiano Ronaldo "é uma honra e um prazer", uma vez que, além de ser "um líder, capitão e exemplo", é um dos jogadores que admira desde a infância.

O selecionador português, o espanhol Roberto Martínez, vai revelar em 20 de março a convocatória para os jogos particulares com México e Estados Unidos, a última antes de escolher os 'eleitos' para o Mundial2026, e Samu Costa espera estar entre as opções para a competição, que vai ser disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá, entre 11 de julho e 19 de julho.

A seleção portuguesa ultima a preparação para o Mundial realizando dois jogos particulares com as seleções do México, em 29 de março, e dos Estados Unidos, em 01 de abril.

Para o médio do Maiorca, Roberto Martínez "é um selecionador diferente e uma grande pessoa", uma vez que, embora não seja convocado desde novembro de 2024, tem mantido contacto.

Entre as habituais escolhas de Roberto Martínez para a seleção portuguesa, Samu Costa mantém uma boa relação com jogadores como Pedro Neto, "um amigo de infância", e outros como João Félix e Bruno Fernandes.

Depois de se desenvolver nas camadas jovens do Sporting de Braga e se debater com a falta de oportunidades, Samu Costa decidiu rumar a Espanha e assinar pelo Almería no verão de 2020.

Depois de três épocas de sucesso por Almeria, o médio português assinou pelo Maiorca em agosto de 2023, clube com o qual ainda tem dois anos de contrato.

No Maiorca, Samu Costa está consciente de que é um dos jogadores chave da equipa e insiste que "a atitude e o trabalho árduo são inegociáveis".

Sobre o futuro, explica que, dado o seu estilo de jogo, um dos seus sonhos sempre foi jogar na Liga inglesa, pelo que quer aproveitar ao máximo a sua passagem por Espanha "para continuar a crescer" como jogador.

Após 27 jornadas, o Maiorca ocupa o 18.º e antepenúltimo lugar da Liga espanhola, com 25 pontos, a um do Elche, primeira equipa a salvo da descida.

Embora "o principal objetivo agora seja ajudar o Maiorca a sair da zona de despromoção", Samu Costa não descarta a possibilidade de jogar na Arábia Saudita ou no Qatar, por considerar que "não se deve fechar as portas às oportunidades, mas sim analisá-las quando surgirem".