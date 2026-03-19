'Manto branco' cobre o Parque Ecológico do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal partilhou, esta tarde, o 'manto branco' que cobre o Parque Ecológico do Funchal.

Nas imagens partilhadas, é possível observar a extensa área montanhosa completamente coberta de neve, um fenómeno que ocorre na sequência da passagem da tempestade Therese, que provocou uma descida acentuada das temperaturas e condições atmosféricas adversas na Região.

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Actualmente, o Parque tem uma área aproximada de 8 km² que se estende desde o seu limite Sul nos 470 metros de altitude, junto a confluência do Ribeiro do Pisão com a Levada de Santa Luzia, até ao limite Norte, aos 1818 metros de altitude, no Pico do Areeiro. A Oeste, toda a extensão da propriedade tem limite pela Ribeira de Santa Luzia, e a Este acompanha a Estrada Regional 103, entre a Ribeira das Cales e o Poiso, e a Estrada Regional 202, entre o Poiso e o Pico do Areeiro.

Serras da Madeira pintadas de branco Granizo também caiu em outros pontos mais baixos da ilha

Várias pessoas, nas redes sociais, têm partilhado diversas imagens a demonstrar o 'manto' branco que se abateu nas serras da Madeira, fruto da queda de neve, que acontece desde ontem.

De acordo com as previsões do IPMA, era esperada neve "acima dos 1.500 metros de altitude, com acumulação até 10 cm".