Chuva, vento e neve nas previsões do tempo para hoje na Madeira

Esta quinta-feira estão previstos períodos de céu muito nublado na Madeira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para a ocorrência de aguaceiros, sendo por vezes fortes e acompanhados de trovoada, em especial na vertente Sul e nas terras altas da ilha da Madeira até ao meio da manhã e para o fim do dia.

Além disso, há previsão de queda de neve acima de 1200/1400 metros de altitude, subindo gradualmente a cota para os pontos mais altos da ilha da Madeira a partir da tarde.

Quanto ao vento, o IPMA prevê que o mesmo sopre moderado a forte (20 a 40 km/h) de Sul/Sudoeste, por vezes com rajadas até 70 km/h, soprando forte (40 a 50 km/h) nas terras altas, com rajadas até 90 km/h, aumentando de intensidade no final do dia com rajadas até 80 km/h e 100 km/h, respectivamente.

No Funchal, conte com períodos de céu muito nublado e aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada, em especial até ao meio da manhã e para o fim do dia. O vento soprará moderado (20 a 35 km/h) de Sudoeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) a partir do final da tarde.

No mar, na costa Norte, são esperadas ondas de Noroeste com 4 a 5 metros, aumentando para 5 a 6 metros a partir do final da tarde. Na costa Sul, conte com ondas de Oeste/Sudoeste com 3,5 a 4,5 metros, sendo de 1,5 a 2,5 metros e a aumentar gradualmente para 2,5 a 3,5 metros na parte Leste da ilha da Madeira. A temperatura da água do mar deverá rondar os 17/18ºC.

Vigoram avisos meteorológicos para a agitação marítima, para o vento e para a chuva, bem como para a queda de neve:

Costa Norte

Agitação Marítima - Laranja – até às 9 horas desta quinta-feira, com ondas que poderão atingir os 10 metros. Passará, depois, a amarelo, até às 6 horas da manhã de amanhã, dia 20.

Precipitação – Amarelo – até às 9 horas desta quinta-feira, com chuva por vezes forte e acompanhada de trovoada.

Vento – Amarelo – a partir das 15 horas de hoje, até às 3 horas da madrugada de amanhã, com rajadas até 85 km/h.

Costa Sul

Precipitação – Amarelo – até às 9 horas desta quinta-feira, com precipitação, por vezes forte e acompanhada de trovoada. Continuará, depois, o aviso amarelo entre as 18 horas desta quinta-feira, até às 23 horas de sábado, dia 21.

Vento – Amarelo - a partir das 15 horas de hoje, até às 3 horas da madrugada de amanhã, com rajadas até 85 km/h.

Regiões Montanhosas

Vento – Laranja – a partir das 15 horas de hoje, até à meia-noite de amanhã, com rajadas até 120 km/h. Amarelo entre a meia-noite e as 3 horas da manhã de amanhã.

Precipitação – Amarelo – até às 9 horas desta quinta-feira. Volta a estar em vigor entre as 18 horas de hoje e as 23 horas do dia 21 de Março.

Queda de neve – Amarelo – até às 12 horas desta quinta-feira. Queda de neve acima de 1200/1400 metros de altitude, com acumulação até 10 cm acima de 1500 metros. Impactos Prováveis: Perturbação causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo (p. ex., vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores, abastecimentos locais prejudicados).

Porto Santo

Agitação Marítima – Laranja – até às 9 horas desta quinta-feira, com ondas de Noroeste com 5 a 6 metros de altura significativa, podendo atingir 10 metros de altura máxima. Passará, depois, a amarelo, até às 6 horas da manhã de sexta-feira.

Vento – Amarelo - a partir das 15 horas de hoje, até às 3 horas da madrugada de amanhã, com rajadas até 85 km/h.