Neve e gelo obrigam a alterações nas carreiras que passam pelo Poiso

As condições meteorológicas adversas que se fazem sentir na Madeira, com queda de neve nos pontos mais altos da ilha, levaram a CAM - Companhia de Autocarros da Madeira a alterar temporariamente, por razões de segurança, o itinerário das carreiras que passam na zona do Poiso.

Em causa estão as carreiras 56 (Santana), 103 (Arco de São Jorge) e 138 (São Jorge), que, pelo menos durante o dia de hoje, estão a operar com itinerários alternativos.

No sentido Funchal – Arco de São Jorge, os autocarros não passam pelo Poiso, nem pelo Ribeiro Frio. "O percurso passa a ser feito pela Via Expresso (Fundoa), Via Rápida, Túnel do Porto da Cruz, subida por São Roque do Faial, com inversão de marcha na Achada do Cedro Gordo, retomando depois o percurso habitual", refere a empresa na informação disponibilizada aos seus clientes.

No percurso inverso, do Arco de São Jorge para o Funchal, a viagem decorre como habitualmente até à Achada do Cedro Gordo, de onde os autocarros descem para São Roque do Faial, até à Via Expresso, seguindo pelo Túnel do Porto da Cruz. Seguem sempre pela Via Rápida até à Fundoa, no Funchal, retomando, a partir daí, o percurso habitual.

A CAM, em articulação com as autoridades de protecção civil, diz estar a acompanhar a evolução da situação, não colocando de parte possíveis reajustes ao longo desta quinta-feira. A empresa recomenda, por isso, que os clientes estejam atentos a novas informações que possam ser divulgadas nas próximas horas.