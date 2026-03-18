Brigada de Busca e Resgate em Montanha activada para o Ribeiro Frio

A Brigada de Busca e Resgate em Montanha da PSP foi activada, já depois de cair a noite, para o Ribeiro Frio, na sequência do desaparecimento de um cidadão estrangeiro que estaria integrado num grupo, enquanto percorria um trilho naquela localidade da freguesia de São Roque do Faial.

Coforme o DIÁRIO avançou ao final da tarde, um turista, de nacionalidade croata, na casa dos 70 anos, ter-se-á perdido quando realizava um passeio em grupo na levada que dá acesso ao Miradouro dos Balcões.

Ainda que as informações sejam escassas, sabe o DIÁRIO que, depois de inicialmente terem sido mobilizados apenas dois agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) afectos à Esquadra de Santana, acabou por ser empenhada, já perto as 22 horas, a Brigada de Busca e Resgate em Montanha desta força de segurança.

O local onde se encontra o estrangeiro era, pelo menos até há bem pouco tempo, desconhecido das autoridades. As condições meteorológicas adversas deverão condicionar as operações de busca, que irão desenrolar-se pela noite dentro.