Depressão Therese traz chuva, vento, neve e forte agitação marítima

Esta que é a última semana antes do final do Inverno deverá ser marcada por condições meteorológicas típicas da estação, com chuva por vezes forte, vento intenso, queda de neve nas zonas mais altas e forte agitação marítima, devido à influência da depressão Therese.

Segundo explicou Ricardo Tavares, delegado regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na Madeira, a instabilidade atmosférica resulta do enfraquecimento do anticiclone e do cavamento desta depressão, centrada entre os arquipélagos dos Açores e da Madeira.

“Devido ao enfraquecimento do anticiclone, prevê-se o cavamento da depressão Therese centrada entre o arquipélago dos Açores e o arquipélago da Madeira, que deverá condicionar o estado do tempo na região até ao início da próxima semana”, indicou.

Ao longo dos próximos dias são esperados períodos de céu muito nublado e aguaceiros frequentes, que poderão ser por vezes fortes.

“Prevê-se períodos de céu muito nublado com ocorrência de aguaceiros, por vezes fortes, que podem ser de granizo. Há também condições favoráveis para a ocorrência de trovoada”, acrescentou.

Nas zonas mais elevadas da ilha da Madeira, a precipitação poderá ocorrer sob a forma de neve, sobretudo entre quarta e quinta-feira.

“Esta precipitação será de neve acima dos 1400/1500 metros de altitude”, referiu o meteorologista, o que corresponde aproximadamente à cota da Casa de Abrigo do Poiso.

A instabilidade deverá ser acompanhada por um aumento significativo da intensidade do vento.

De acordo com Ricardo Tavares, a partir de quarta-feira o vento deverá soprar de oeste/sudoeste, moderado a forte, com rajadas até 70 km/h, podendo atingir os 90 km/h nas terras altas. Na sexta-feira está previsto um agravamento temporário. “Nesse dia o vento deverá aumentar, em especial durante a manhã, soprando de sul/sudoeste com rajadas até 90 km/h, podendo atingir os 130 km/h nas terras altas”, explicou.

Também o estado do mar deverá agravar-se ao longo da semana.

Na costa norte da Madeira e no Porto Santo são esperadas inicialmente ondas de noroeste entre 2 e 3 metros, aumentando na quarta-feira para alturas entre 4 e 5 metros.

Na costa sul, as ondas deverão variar entre 1 e 2 metros, mas poderão subir para 3 a 4,5 metros na parte oeste da ilha da Madeira a partir de quarta-feira.

A situação deverá agravar-se novamente na sexta-feira. “Prevê-se novo aumento da agitação marítima, com ondas entre 5 e 6 metros que poderão atingir alturas máximas de 10 a 12 metros, diminuindo gradualmente a partir da tarde”, referiu o delegado regional do IPMA.

Face a este cenário, além dos avisos já emitidos para precipitação e agitação marítima, é expectável que o IPMA venha a emitir também avisos relacionados com vento forte e queda de neve nas zonas montanhosas da Madeira.

Uma situação semelhante ocorreu recentemente com a passagem da depressão Regina, que também motivou vários avisos meteorológicos para a Região.

A evolução da depressão Therese continuará a ser acompanhada pelo IPMA nos próximos dias, numa semana que deverá trazer um final de Inverno marcado por condições atmosféricas particularmente instáveis no arquipélago da Madeira.