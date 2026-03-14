Madeira com muitas nuvens, vento e chuva fraca

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, este seja um sábado com céu muito nublado, tornando-se geralmente muito nublado a partir da tarde, e com precipitação, em geral fraca, na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira, aumentando de intensidade a partir da tarde e podendo estender-se às restantes regiões.

O vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e extremos leste e oeste da ilha da Madeira, em especial até ao final da manhã.

Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 14ºC de mínima e os 21.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 13.ºC de mínima e os 18.ºC de máxima.

Já para o Funchal também está previsto períodos de céu muito nublado, tornando-se geralmente muito nublado a partir da tarde e com possibilidade de ocorrência de precipitação fraca a partir do final da tarde. O vento será fraco (inferior a 15km/h).

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas de nordeste com 1,5 a 2 metros, passando

gradualmente a ondas de norte/noroeste com 2,5 a 3,5 metros a partir da tarde na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas do quadrante sul com 1 a 1,5 metros, aumentando para 1,5 a 2 metros na parte oeste da ilha da Madeira a partir da tarde.



A temperatura da água do mar irá variar entre os 17 e 19.ºC.