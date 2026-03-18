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PSP realiza buscas por estrangeiro desaparecido no Ribeiro Frio

O percurso até ao Miradouro dos Balcões é um dos mais procurados pelos turistas que visitam a Madeira.&nbsp;
O percurso até ao Miradouro dos Balcões é um dos mais procurados pelos turistas que visitam a Madeira. , Foto Shutterstock

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está, neste momento, empenhada numa acção de busca por um cidadão estrangeiro, na zona do Ribeiro Frio. 

Conforme o DIÁRIO conseguiu apurar, o turista em causa terá já alguma idade e terá desaparecido na tarde desta quarta-feira, quando realizava um passeio em grupo na levada que dá acesso ao Miradouro dos Balcões, naquela localidade da freguesia de São Roque do Faial.

O PR 11 - Vereda dos Balcões é um dos trilhos mais procurados por quem visita a Madeira, sendo que o trajecto incluído na lista de percursos pedestres classificados, com uma extensão de pouco mais de 1,5 quilómetros. 

Sabe o DIÁRIO que, pelo menos por agora, apenas estão empenhados meios da PSP, não tendo sido activados quaisquer elementos dos bombeiros ou do Corpo de Polícia Florestal. 

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