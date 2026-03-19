Proteja-se contra o frio

A depressão Therese trouxe para a Madeira temperaturas atípicas. Valores de temperatura muito baixos, para o normal da Região, que pintaram as serras da Madeira de branco e arrefeceram as casas dos madeirenses. Saiba como se proteger do frio com segurança.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a depressão Therese vai impactar o estado do tempo na Madeira, pelo menos, até segunda-feira, dia 23 de Março. Ditam as previsões que a noite de quarta para quinta-feira terá sido a mais fria, que as temperaturas começam agora a subir progressivamente. Ainda assim, a Primavera vai chegar à Madeira com algum frio.

As temperaturas baixas e a mudança brusca de temperatura são uma das causas de agravamento de doenças e problemas de saúde. A gripe é o principal problema de saúde associado a esta época do ano mais fria, pelo que é designada por sazonal. Os problemas respiratórios estão frequentemente relacionados com o frio, podendo existir, também, o agravamento de condições circulatórias. O frio pode levar maior carga de stress ao coração, pois aliado à vasoconstrição pode aumentar a pressão arterial.

A Direção Regional da Saúde partilhou, nas redes sociais, um miniguia de ‘Medidas Para Tempo Frio’, onde partilha com a população algumas dicas para se protegerem contra o frio. Alerta para um cuidado especial para com os grupos mais vulneráveis, como idosos, bebés e crianças até aos 5 anos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, em condições de isolamento ou vulnerabilidade económica, ou com doenças crónicas.

Nos cuidados com a habitação aconselha-se a que se promova a boa circulação do ar nas divisões da casa, para prevenir a condensação e a humidade. Deve aproveitar-se o período entre o meio da manhã e o início da tarde, quando a temperatura é mais elevada, evitando correntes de ar frio. Idealmente, a temperatura é mantida acima dos 18°C, sobretudo no que concerne aos grupos acima mencionados. Os bebés devem dormir com uma temperatura ambiente entre os 16°C e os 20°C.

Relativamente a fontes de calor, os equipamentos eléctricos ou a gás devem estar em bom funcionamento. No caso de lareiras, salamandras ou equipamentos a gás é necessário haver suficiente ventilação na divisão da casa em que funcionam, para evitar a acumulação de gases nocivos. Qualquer equipamento de aquecimento deve manter-se afastado de pessoas, mobília e outros materiais que possam incendiar. Devem ser desligados antes de sair de casa ou ir para a cama.

Dentro do possível deve evitar-se sair de casa nas horas de maior frio, como de manhã cedo ou ao final do dia. É recomendada a manutenção da actividade física, embora não no exterior. “Mantenha-se activo”, aconselha a Direção Regional de Saúde, que elucida: “Faça pequenos movimentos com os dedos, mãos, braços, pés e pernas:”

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Já quanto ao vestuário, as extremidades do corpo (cabeça, mãos e pés) devem ser protegidas, com recurso a luvas, chapéus e gorros. Devem usar-se várias peças de roupa em camadas, de algodão ou de lã, e o calçado deve ser confortável, antiderrapante e, dada a previsão de chuva e queda de granizo, impermeáveis. A pele sofre com o frio, pelo que a atenção deve ser redobrada, aconselhando-se o uso de hidratante em particular no rosto, lábios, mãos e pés.

A alimentação também tem um papel a desempenhar na protecção contra o frio. Priorizem-se as sopas e as bebidas quentes, evite-se o consumo de bebidas alcoólicas e bebidas com adição de açúcar. A boa hidratação é fundamental, para que o organismo possa repor as perdas. É recomendado que se façam refeições mais frequentes ao longo do dia. Regra geral, deve ser dada preferência a alimentos ricos em nutrientes, para ajudar o sistema imunitário no combate a infecções e doenças frequentes nesta época.

Na estrada, a condução deve ser feita com cautela, mais devagar e evitando guinadas na direcção, ou travagens bruscas, sobretudo em zonas molhadas ou com formação de gelo na estrada. O interior do carro deve ser aquecido, com cuidado com o arejamento e as mudanças de temperatura. O condutor deve assegurar-se que o veículo tem o combustível necessário para todo o percurso, e devem ser utilizadas correntes de neve, se necessário.