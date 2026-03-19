Proteja-se contra o frio
A depressão Therese trouxe para a Madeira temperaturas atípicas. Valores de temperatura muito baixos, para o normal da Região, que pintaram as serras da Madeira de branco e arrefeceram as casas dos madeirenses. Saiba como se proteger do frio com segurança.
Serras da Madeira pintadas de branco
Granizo também caiu em outros pontos mais baixos da ilha
Carolina Rodrigues , 19 Março 2026 - 12:11
Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a depressão Therese vai impactar o estado do tempo na Madeira, pelo menos, até segunda-feira, dia 23 de Março. Ditam as previsões que a noite de quarta para quinta-feira terá sido a mais fria, que as temperaturas começam agora a subir progressivamente. Ainda assim, a Primavera vai chegar à Madeira com algum frio.
As temperaturas baixas e a mudança brusca de temperatura são uma das causas de agravamento de doenças e problemas de saúde. A gripe é o principal problema de saúde associado a esta época do ano mais fria, pelo que é designada por sazonal. Os problemas respiratórios estão frequentemente relacionados com o frio, podendo existir, também, o agravamento de condições circulatórias. O frio pode levar maior carga de stress ao coração, pois aliado à vasoconstrição pode aumentar a pressão arterial.
Protecção Civil da Madeira reforça avisos à população
Autoridades recomendam evitar deslocações desnecessárias e manter-se atento às informações meteorológicas
Erica Franco , 19 Março 2026 - 14:36
A Direção Regional da Saúde partilhou, nas redes sociais, um miniguia de ‘Medidas Para Tempo Frio’, onde partilha com a população algumas dicas para se protegerem contra o frio. Alerta para um cuidado especial para com os grupos mais vulneráveis, como idosos, bebés e crianças até aos 5 anos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, em condições de isolamento ou vulnerabilidade económica, ou com doenças crónicas.
Nos cuidados com a habitação aconselha-se a que se promova a boa circulação do ar nas divisões da casa, para prevenir a condensação e a humidade. Deve aproveitar-se o período entre o meio da manhã e o início da tarde, quando a temperatura é mais elevada, evitando correntes de ar frio. Idealmente, a temperatura é mantida acima dos 18°C, sobretudo no que concerne aos grupos acima mencionados. Os bebés devem dormir com uma temperatura ambiente entre os 16°C e os 20°C.
Relativamente a fontes de calor, os equipamentos eléctricos ou a gás devem estar em bom funcionamento. No caso de lareiras, salamandras ou equipamentos a gás é necessário haver suficiente ventilação na divisão da casa em que funcionam, para evitar a acumulação de gases nocivos. Qualquer equipamento de aquecimento deve manter-se afastado de pessoas, mobília e outros materiais que possam incendiar. Devem ser desligados antes de sair de casa ou ir para a cama.
Dentro do possível deve evitar-se sair de casa nas horas de maior frio, como de manhã cedo ou ao final do dia. É recomendada a manutenção da actividade física, embora não no exterior. “Mantenha-se activo”, aconselha a Direção Regional de Saúde, que elucida: “Faça pequenos movimentos com os dedos, mãos, braços, pés e pernas:”
Já quanto ao vestuário, as extremidades do corpo (cabeça, mãos e pés) devem ser protegidas, com recurso a luvas, chapéus e gorros. Devem usar-se várias peças de roupa em camadas, de algodão ou de lã, e o calçado deve ser confortável, antiderrapante e, dada a previsão de chuva e queda de granizo, impermeáveis. A pele sofre com o frio, pelo que a atenção deve ser redobrada, aconselhando-se o uso de hidratante em particular no rosto, lábios, mãos e pés.
A alimentação também tem um papel a desempenhar na protecção contra o frio. Priorizem-se as sopas e as bebidas quentes, evite-se o consumo de bebidas alcoólicas e bebidas com adição de açúcar. A boa hidratação é fundamental, para que o organismo possa repor as perdas. É recomendado que se façam refeições mais frequentes ao longo do dia. Regra geral, deve ser dada preferência a alimentos ricos em nutrientes, para ajudar o sistema imunitário no combate a infecções e doenças frequentes nesta época.
Na estrada, a condução deve ser feita com cautela, mais devagar e evitando guinadas na direcção, ou travagens bruscas, sobretudo em zonas molhadas ou com formação de gelo na estrada. O interior do carro deve ser aquecido, com cuidado com o arejamento e as mudanças de temperatura. O condutor deve assegurar-se que o veículo tem o combustível necessário para todo o percurso, e devem ser utilizadas correntes de neve, se necessário.
Carolina Rodrigues , 19 Março 2026 - 14:16