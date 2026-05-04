PTP reafirma metro em Santa Cruz como "solução incontornável para a mobilidade regional"
O PTP reafirmou, hoje, que a construção de um metro de ligação entre Santa Cruz e o Funchal é "uma solução incontornável para a mobilidade regional". "Logo a seguir à construção do novo hospital, o metro na Madeira será a grande obra a realizar”, defende José Manuel Coelho.
As declarações do trabalhista surgem na sequência do diagnóstico apresentado, hoje, pela engenheira Paula Teles, no âmbito do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Santa Cruz.
Metro entre Santa Cruz e Funchal é de considerar
Alternativa integra estudo de mobilidade no concelho
A especialista alertou para a "pressão automóvel" asfixiante que domina o concelho, validando a tese de que o atual modelo rodoviário está esgotado.
"O que o PTP defende há anos é hoje confirmado por técnicos e urbanistas: não há alternativa ao metro se quisermos resolver o caos no trânsito", afirma a estrutura partidária. Para os trabalhistas, os dados técnicos recentes provam que a dependência do transporte individual é insustentável e que é necessário aumentar a oferta do transporte público.