PTP reafirma metro em Santa Cruz como "solução incontornável para a mobilidade regional"

O PTP reafirmou, hoje, que a construção de um metro de ligação entre Santa Cruz e o Funchal é "uma solução incontornável para a mobilidade regional". "Logo a seguir à construção do novo hospital, o metro na Madeira será a grande obra a realizar”, defende José Manuel Coelho.



As declarações do trabalhista surgem na sequência do diagnóstico apresentado, hoje, pela engenheira Paula Teles, no âmbito do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Santa Cruz.

A especialista alertou para a "pressão automóvel" asfixiante que domina o concelho, validando a tese de que o atual modelo rodoviário está esgotado.

"O que o PTP defende há anos é hoje confirmado por técnicos e urbanistas: não há alternativa ao metro se quisermos resolver o caos no trânsito", afirma a estrutura partidária. Para os trabalhistas, os dados técnicos recentes provam que a dependência do transporte individual é insustentável e que é necessário aumentar a oferta do transporte público.

