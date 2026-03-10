Terça-feira com chuva, vento e descida das temperaturas na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta terça-feira, 10 de Março, céu geralmente muito nublado no arquipélago da Madeira.

São esperados aguaceiros, mais frequentes na vertente Norte e nas terras altas da ilha da Madeira, podendo ocorrer sob a forma de neve nos pontos mais elevados.

O vento deverá soprar moderado, entre 20 e 30 km/h, de Norte/Nordeste, por vezes forte, até 40 km/h, com rajadas que poderão atingir os 70 km/h nas terras altas.

Na região do Funchal, o céu deverá apresentar-se geralmente muito nublado, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos.

Prevê-se ainda uma descida da temperatura, em especial da máxima e nas zonas de maior altitude.

No Funchal, os termómetros deverão variar entre os 13 e os 18ºC, enquanto no Porto Santo oscilarão entre os 13 e os 17ºC.

O vento será fraco, inferior a 15 km/h, prevendo-se também uma pequena descida da temperatura máxima.

Em relação ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de Norte/Noroeste com 2 a 2,5 metros, aumentando gradualmente para 2,5 a 3 metros. Na costa Sul, esperam-se ondas do quadrante Sul com cerca de 1 metro.

A temperatura da água do mar deverá situar-se entre 18 e 19ºC.