Serras da Madeira pintadas de branco

Várias pessoas, nas redes sociais, têm partilhado diversas imagens a demonstrar o 'manto' branco que se abateu nas serras da Madeira, fruto da queda de neve, que acontece desde ontem.

De acordo com as previsões do IPMA, era esperada neve "acima dos 1.500 metros de altitude, com acumulação até 10 cm".

Imagens das webcam da Net Madeira também demonstram o Achado do Teixeira coberto de neve

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Este fenómeno ocorre na sequência da passagem da tempestade Therese, que trouxe uma descida acentuada das temperaturas e condições atmosféricas adversas à Região.

A noite já foi fria e os termómetros estão aí para o confirmar. No Pico do Areeiro, mais precisamente na estação meteorológica do IPMA instalado no topo da montanha, os termómetros bateram hoje o mínimo do ano, -3,3º Celsius.

Temperaturas baixam aos -3,3º no Pico do Areeiro A noite foi fria e os termómetros estão aí para o confirmar. No Pico do Areeiro, mais precisamente na estação meteorológica do IPMA instalado no topo da montanha, os termómetros bateram hoje o mínimo do ano, -3,3º Celsius.

'Therese' afectará o estado do tempo até domingo A depressão 'Therese', nome atribuído pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), à depressão que ficará centrada a norte do arquipélago da Madeira, embora com tendência a deslocar-se lentamente para sueste a partir do final de amanhã, afectando assim, o estado do tempo até dia domingo, dia 22.

A depressão 'Therese', nome atribuído pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), à depressão que ficará centrada a norte do arquipélago da Madeira, embora com tendência a deslocar-se lentamente para sueste a partir do final de amanhã, afectando assim, o estado do tempo até dia domingo, dia 22.