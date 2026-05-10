Papa agradece hospitalidade das Canárias por permitirem desembarque de navio

O Papa Leão XIV agradeceu hoje "a hospitalidade que caracteriza o povo das Ilhas Canárias" por terem permitido a chegada do navio de cruzeiro "MV Hondius", afetado por um surto de hantavírus.

"Quero agradecer a hospitalidade que caracteriza o povo das Ilhas Canárias por terem permitido a chegada do cruzeiro Hondius", disse o pontífice em espanhol, após a recitação do Regina Coeli, a oração dominical que substitui o Angelus no tempo pascal.

Apesar do surto inicial, a Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou que todos os ocupantes do navio estão saudáveis e continuam sem apresentar sintomas.

"Estou contente por poder encontrar-me convosco no próximo mês, durante a minha visita às ilhas", acrescentou o pontífice.

O Papa visitará as Canárias nos dias 11 e 12 de junho, no âmbito da sua visita oficial a Espanha, com paragens em Tenerife e na Grande Canária.

O desembarque dos passageiros do cruzeiro "MV Hondius" começou hoje na ilha de Tenerife, onde os passageiros e tripulantes estão a ser retirados e repatriados.

No entanto, a OMS precisou que é necessário proceder a um período de isolamento de 42 dias, dado que o vírus pode demorar até seis semanas a manifestar-se.