Mau tempo trava procura por turista desaparecido no Ribeiro Frio

As operações de busca pelo turista croata, desaparecido na zona do Miradouro dos Balcões, encontram-se suspensas desde a madrugada.

"Foram realizadas buscas durante o dia de ontem, que se prolongaram pela noite e madrugada, sem que o indivíduo tenha sido encontrado. As buscas serão retomadas assim que as condições o permitam", confirmou o comissário da Polícia de Segurança Pública, Tiago Miranda, autoridade que mobilizou para o local a sua Brigada de Busca e Resgate em Montanha.

Brigada de Busca e Resgate em Montanha activada para o Ribeiro Frio A Brigada de Busca e Resgate em Montanha da PSP foi activada, já depois de cair a noite, para o Ribeiro Frio, na sequência do desaparecimento de um cidadão estrangeiro que estaria integrado num grupo, enquanto percorria um trilho naquela localidade da freguesia de São Roque do Faial.

Conforme o DIÁRIO avançou ao final da tarde de ontem, o homem, na casa dos 70 anos, ter-se-á perdido enquanto participava num passeio de grupo na levada de acesso ao Miradouro dos Balcões.

Inicialmente, foram mobilizados apenas dois agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), afectos à Esquadra de Santana. Contudo, face à ausência de contacto com o turista, foi posteriormente accionada, já perto das 22 horas, a Brigada de Busca e Resgate em Montanha desta força de segurança.

Até ao momento, o paradeiro do cidadão estrangeiro continua desconhecido. As condições meteorológicas adversas registadas na Região têm dificultado significativamente os trabalhos no terreno, levando agora à suspensão temporária das operações, que deverão ser retomadas assim que se verifique uma melhoria do estado do tempo.

Brigada da PSP bate recorde nos resgates na Madeira Catorze pessoas foram retiradas com vida no âmbito das acções de busca e salvamento em montanha, registadas nos últimos 5 anos, pela brigada especializada da Polícia de Segurança Pública. O assunto faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

Nos últimos cinco anos, 14 pessoas foram retiradas com vida no âmbito das acções de busca e salvamento em montanha por esta brigada especializada da Polícia de Segurança Pública.