IPMA emite avisos amarelos devido a precipitação forte, trovoada e agitação marítima

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu esta terça-feira avisos amarelos para a Madeira devido a precipitação forte, trovoada e agitação marítima.

Entre as 12 e as 21 horas de hoje, 17 de Março, a Costa Norte, a Costa Sul, Porto Santo e as zonas montanhosas vão registar aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoada.

Quanto à agitação marítima, estão previstas ondas de noroeste com 4 a 5 metros na Costa Norte e em Porto Santo entre as 15 horas de 18 de Março, quarta-feira, e as 12 horas de 19 de Março, quinta-feira, enquanto na Costa Sul, na parte Oeste, as ondas de Sudoeste poderão atingir 4 a 4,5 metros entre as 15 horas de 18 de Março, amanhã, e as 7 horas de 19 de Março, quinta-feira.

O IPMA recomenda precaução aos navegadores e a todos os que se desloquem em zonas expostas, alertando para os riscos associados à chuva intensa e às trovoadas.